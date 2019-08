59-jährige Velofahrerin von Auto überrollt

Am Samstag kurz nach 16 Uhr kam es in Ostermundigen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Velolenkerin fuhr im Kreisel Obere Zollgasse/Bahnhofstrasse in Richtung Oberdorfstrasse, als ein von Gümligen herkommendes Auto mit ihr zusammenstiess. Die 59-jährige Fahrradfahrerin stürzte und wurde vom Auto überrollt. Dieses kam schliesslich in einer Hausfassade an der Bahnhofstrasse zum Stillstand.