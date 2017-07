Achtung: falsche Kontrolleure in Bern

Bei einer Fahrt in einem Bus oder einem Tram in der Berner Innenstadt kommt es dann und wann auch mal zu einer Kontrolle. Offizielle Mitarbeiter von Bernmobil künden sich an, zücken ihren Ausweis und verlangen das Vorweisen des gültigen Billets. Fügig überlegt man als Gast nicht weiter und tut, was verlangt ist. Allerdings wäre es alles andere als verkehrt, dem Ausweis oder den «Mitarbeitern» einen genaueren Blick zu schenken.

Immer wieder treiben nämlich falsche Kontrolleure ihr Unwesen in den Berner Verkehrsmitteln, wie «20 Minuten» berichtet. Bernmobil-Sprecher Rolf Meyer bestätigt, dass sich immer wieder Personen als Kontrolleure ausgaben. Der Grund dafür läge darin, dass sie das Bussengeld bei Nicht-Vorweisen eines gültigen Tickets direkt einkassieren würden.

Nur noch uniformierte Mitarbeiter

Meyer zeigt auf, dass die falschen Kontrolleure ohne genaueres Kontrollieren des Ausweises entlarvt werden können - Bernmobil setze nämlich seit einigen Jahren nur noch uniformierte Mitarbeiter ein. Eine zivile Kleidung sei demnach ein klares Indiz für Betrüger.

Nicht nur Bernmobil-Verkehrsmittel geraten aber in die Fittiche der Schurken. Auch in den Postautos würden sich falsche Kontrolleure herumtreiben. Sprecherin Katharina Merkle fügt an, dass die Betrüger mit gefälschten Ausweisen unterwegs seien. Dort ist die Entlarvung der Betrüger etwas schwieriger, da sich in Postautos auch «richtige» Kontrolleure zivil kleiden. Allerdings: Echte Kontrolleure würden immer eine Quittung ausstellen und einen Ausweis mit Foto tragen, so Merkle. (jaw)