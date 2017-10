Äpfel und Birnen werden wohl teurer

Genug Most

80'000 Tonnen – so viele Äpfel und Birnen werden in der Schweiz in einem durchschnittlichen Jahr zu Apfelsaft verarbeitet. Heuer werden es laut dem Schweizer Obstverband nur etwa 40'000 Tonnen sein, also knapp die Hälfte. Das spürt man auch bei Ramseier, dem grössten Schweizer Apfelsafthersteller. «Aufgrund der befürchteten kleineren Mostobsternte müssen wir mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Lagerreserven zurückgreifen», sagt CEO Christian Consoni. Dank diesen Reserven sollte jedoch auch heuer die übliche Menge an Apfelsaft produziert werden können. cha