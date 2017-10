Ausgebüxter Nasenbär auf Wanderschaft

Ein Bär wurde gesichtet – nein, nicht im voralpinen Eriz oder im höher gelegenen Sustengebiet, wo das Berner Wappentier in letzter Zeit gleich mehrfach aufgetaucht ist. Sondern auf dem südlichen Ausläufer des Belpbergs, bereits nahe an der Agglomeration Bern: Zuerst machte ein Arbeiter offiziell Meldung an den Kanton, später er­zählte eine Anwohnerin im kleinen Kreis von ihrer speziellen Begegnung im Wald.

Gesehen hatten sie beide allerdings nicht Meister Petz in seiner vollen Pracht. Über den Weg gelaufen war ihnen vielmehr ein entfernter Verwandter, der zwar nur etwa so gross wie eine Hauskatze ist, als Sohlengänger und Allesfresser aber zur Familie der Bären gehört. Ein Nasenbär.

«Ja, mir ist ein Nasenbär entlaufen», erzählt Christine von Steiger in Kirchdorf. Passiert ist es schon vor gut einem Monat, als ein Sturm über die Gegend fegte und ein Baum auf das Gehege fiel. Er krümmte eine Stange, es entstand ein Loch – und der Kleine nutzte seine Chance und machte sich aus dem Staub. Als Einziger aus der Vierergruppe übrigens, die drei anderen Tiere blieben schön brav zurück.

Was die Kleinbären, die doch in Südamerika zu Hause sind, hierzulande zu suchen haben? «Der Nasenbär gehört zu meinen Lieblingstieren», fährt Christine von Steiger fort. Flugs erzählt sie von ihrem Naturschutz- und Schulprojekt, das sie in den letzten mehr als zwanzig Jahren im ecuadorianischen Regenwald aufgebaut hat. Dabei müssen ihr die Tiere – «sie kommen in ihrer Heimat so häufig vor wie bei uns die Füchse» – echt ans Herz gewachsen sein.Trotzdem. Weiter nach dem Ausreisser suchen mag sie nicht. «Das ist chancenlos», weiss sie aus Erfahrung, dafür seien die Tiere zu flink. Eine Einfangaktion könne nur in einem Raum gelingen – etwa, wenn sie von sich aus Schutz in einem Keller oder einer Scheune suchten.

Noch aber muss der Kleine in der freien Natur nicht ums Überleben kämpfen. Das Angebot an Früchten ist gross, zudem erlaubt ihm die charakteristisch lange Nase, in der Erde nach Würmern, Schnecken und Mäusen zu wühlen. Erst wenn es ge­friert, wird die Lage ernst. Der harte Boden ist dann das grössere Problem als die Kälte an sich. Schliesslich stossen die Tiere in den heimatlichen Anden ebenfalls bis an die Schneegrenze vor.

Vielleicht wandert der Kleine ir­gendwann ja wirklich zu einem Bauernhof, wo der Tisch das gan­ze Jahr über reichlich gedeckt ist. Christine von Steiger hofft es. Sie ist aus noch einem Grund zuversichtlich, dass es ihr Schütz­ling bis in den Winter schaffen wird: Feinde hätten Nasenbären hierzulande kaum, nicht einmal die Füchse könnten ihnen viel anhaben. Die grösste Gefahr gehe von den Autos aus.

Die Chancen für ein Happy End sind also intakt. Wie damals vor drei Jahren, als in der Region Kirchberg gleich sechs Nasenbären entwischten. Sie konnten alle eingefangen werden – allerdings schon nach zwei Wo­chen.

(Berner Zeitung)