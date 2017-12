Auto erfasst Mäher – Fahrer flüchtig

Der Vorfall kam erst am Freitagmorgen ans Licht: im Spins 5 in Aarberg lag ein stark beschädigter Motormäher, rundherum lagen Fahrzeugteile. In der Nacht musste ein Auto mit dem Mäher kollidiert sein. Vom Unfallverursacher fehlte indes jede Spur.

Nach den Angaben der Polizei war der Automobilist oder die Automobilistin von Aspi bei Seedorf her in Richtung Spins unterwegs und geriet von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug erfasste den auf dem Vorplatz eines Gebäudes abgestellten Mäher. Dieser wurde mehrere Meter weggeschleudert und prallte schliesslich in Siloballen.

Die liegen gebliebenen Teile lassen gemäss Polizei darauf schliessen, dass der Unfallverursacher ein silbergraues SUV fuhr. Das Auto dürfte an der Front deutlich sichtbare Schäden aufweisen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. (nik/pkb)