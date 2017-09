Baustart für neues Schulhaus im Berner Marzili

Am Montag startet der Bau für das neue Schulhaus im Marzili. Erst wird das Fundament gebaut, dafür steht eine 34 Meter hohe Maschine im Einsatz. Mit ihr werden 88 Pfähle zur Stabilisierung des Baugrunds in den Boden getrieben. Die Pfählungsarbeiten werden zu keinem höheren Lärmaufkommen führen als der normale Baubetrieb, teilte die Präsidialdirektion der Stadt Bern am Freitag mit. Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits seit Sommer.

Die Stimmberechtigten haben dem Erweiterungsbau auf dem Schulareal Marzili im vergangenen Februar zugestimmt. Fertig sein soll er im Sommer 2019. Anschliessend werden die bestehenden Pavillonbauten saniert. Insgesamt stehen 29,6 Millionen Franken zur Verfügung. (cla/sda)