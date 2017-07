Betroffene demonstrieren gegen Sommarugas Asylpolitik

Am Montagmittag zogen gut 30 Demonstranten von der Schützenmatte aus durch Berns Gassen bis vors Bundeshaus West, den Sitz des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Auf Bannern und Flyern sowie mit Sprechchören kritisierten sie die Ausschaffungspraxis des Departements von Bundesrätin Simmonetta Sommaruga.

Die Kantonspolizei Bern war mit einem kleinen Aufgebot vor Ort. Die Demonstration war im Vorfeld bewilligt worden und verlief friedlich. Ein Vertreter des Justizdepartements trat vor die Türe des Bundeshauses, um die Forderungen der Demonstranten stellvertretend entgegenzunehmen.

In der Warteschlaufe

Organisiert wurde die Demo vom Kollektiv «Bleiberecht». Sie riefen im Vorfeld auf Facebook sowie auf ihrer Website zur Teilnahme auf, unter anderem auf Persisch. Dies, weil vor allem Asylsuchende aus Afghanistan derzeit vor einer ungewissen Situation stehen. Ihnen droht eine Ausschaffung nach Ungarn oder gar nach Afghanistan.

Der Hintergrund: Im Juni dieses Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Rückschaffungen von Flüchtlingen nach Ungarn gemäss Dublin-Abkommen zuerst vertieft geprüft werden müssen. Dies, weil in Ungarn prekäre Zustände im Asylsystem herrschen. Daraufhin setzte das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Rückschaffung von Asylsuchenden nach Ungarn bis auf Weiteres aus.

Für die Betroffenen hat sich die Situation dadurch aber nicht wirklich verbessert, schreiben die Demo-Veranstalter. Das SEM gehe nach wie vor nicht auf ihre Gesuche ein. Asylsuchende aus Afghanistan, die in Ungarn registriert wurden und dann in die Schweiz weiterzogen, sind somit in einer Art Warteschlaufe gelandet. «Einige von uns verbrachten Monate bis Jahre in unterirdischen Bunkern, zusammengepfercht mit vielen anderen unter entwürdigenden Bedingungen», teilen sie mit.

Schweiz hält an Praxis fest

Die Alternative zu diesem Zustand der Rechtunsicherheit sind aber auch nicht rosig. Sollte die Schweiz nämlich doch auf die Asylgesuche eingehen, droht weiteres Ungemach. Im Gegensatz zu Ungarn sind Abschiebungen nach Afghanistan nach wie vor erlaubt. Während Deutschland die Ausschaffungen nach Afghanistan im Juni sistierte, weil in Kabul bei einem Anschlag 90 Menschen starben, hält die Schweiz an ihrer Praxis fest. Bis April dieses Jahres sind fünf Asylsuchende aus Afghanistan in ihr Land zurückgeführt worden, 25 gingen freiwillig.

(Berner Zeitung)