Das Lamm zieht ins Bahnhöfli

Sie wirken leicht nervös. Cornelia und Erdinc Kartal sitzen in der Stube des Restaurants Lamm in der Wislisau. Alte Holztäferung an den Wänden, gedämpftes Licht, urchige Atmosphäre – das Lokal hat Tradition in den Hügeln des umliegenden Schwar­zenburgerlands. Es ist ein goldener Septembernachmittag, und der Laden läuft. Es fliessen Bier und Tee, in der Küche bereiten Mitarbeitende die Menüs für den Abend vor.

Vier Jahre ist es her, dass das Wirtepaar im Lamm übernommen hat – vier gute Jahre. Das Konzept mit der einheimischen Küche funktioniert, die Kunden kommen, man steht finanziell ordentlich da.

«Das Bahnhöfli wurde frei, wir bekamen das mit. Es hat einfach gepasst.»Erdinc Kartal

Vielleicht ist genau das der Grund für die Anspannung. Denn das neue Projekt ist ein Wagnis, das die beiden nicht eingehen müssen. Sondern eingehen wollen: Kartals expandieren, unten, im Aaretal. Sie übernehmen in Wichtrach eine zweite Beiz: das Restaurant Bahnhöfli.

Die Rückkehr

Der Entscheid und das damit verbundene Risiko sind wohlüberlegt. Vor ihrer Zeit als Pächter im Lamm führten Kartals das Restaurant Löwen in Kiesen. Sie bauten sich einen Kundenstamm auf, diese Gäste besuchen sie noch heute oben in der Wislisau.

Die Rückkehr ins Aaretal ist eher dem Zufall geschuldet. «Das Bahnhöfli wurde frei, wir bekamen das mit. Es hat einfach gepasst», sagt Erdinc Kartal. In Wichtrach werden die Walliserin und der Schweiz-Kurde Nachfolger von Olivier und Brigitte Loosli, die das Bahnhöfli nach acht Jahren gegen das weiter oben im Dorf gelegenen Kreuz tauschen (wir berichteten).

«Etwas für jedes Budget»

Das Bahnhöfli wurde vor acht Jahren mit dem Geld lokaler Investoren saniert. Looslis belebten es gastronomisch. Nun übernehmen Kartals nahtlos. Bezüglich Speisekarte halten sich die neuen Pächter an Bewährtes. «Das Konzept bleibt das gleiche wie im Lamm», erklärt Cornelia Kartal. Lokale Küche, regionale Produkte, Kundennähe – darauf setze man. Und darauf, «etwas für jedes Budget» anzubieten. Im Herbst wird das traditionell auch Wild sein. Daneben gibts bei Kartals auf Wunsch jederzeit glutenfreie Gerichte.

«Das Konzept bleibt das gleiche wie im Lamm.»Cornelia Kartal

Etwas anders als bisher funktioniert hingegen die Rollenverteilung der beiden Gastgeber. Zwar wird er auch künftig für die Küche zuständig sein und sie für den Service. Wie bisher teilen sie sich das Geschäftliche. Allerdings teilen sich Erdinc und Cornelia Kartal das Lamm und das Bahnhöfli in den nächsten Wochen auf. Mal ist sie in Wichtrach, dann er. Bis alles läuft.

Es ist ein verhangener Oktobermontag. In Wichtrach laufen die letzten Vorbereitungen. Ein Laster liefert Rivella, Bier, Wein an. Die Kasse knattert, vorerst nur, weil sie gerade in Betrieb genommen wird. Am Dienstagabend gehts richtig los, dann öffnen Cornelia und Erdinc Kartal die Türen im Bahnhöfli. Sie wirken leicht nervös. «Normal», sagt sie, er nickt.

Restaurant Bahnhöfli:Eröffnungsapéro heute Dienstag, 17 Uhr. Ab 19 Uhr normaler Betrieb. (Berner Zeitung)