Der Schmelztiegel von Kehrsatz

Man kennt das. Am Anfang läuft es noch ganz rund, doch schon zieht der Käse erste Fäden. Bald beginnt er zu tropfen, und schliesslich fällt das Brot plump von der Gabel ins Caquelon, wo gerade ein Käsefondue blubbert, moitié-moitié.

So geht es auch dem eritreischen Mädchen im Bistro Weidli in Kehrsatz. Also steckt es sich ein neues Brotstück auf die Gabel und isst weiter.

Mittwochabend, das Bistro Weidli ist ein Tollhaus, Kinderlärm, Klaviergeklimper, Käse­geruch. Deutschkaffee, so heisst der Anlass, initiiert von der Gemeinde Kehrsatz, organisiert vom Hilfswerk Young Caritas.

Alem Medhin, Eritreerin, ist mit ihren drei Mädchen gekommen. Sie lebt noch nicht lange in Kehrsatz und möchte Deutsch lernen. Gegessen hat sie schon. «Das Fondue war gut», sagt sie.

Gözde Erdal, Türkin, ist da. «Ich lebe seit anderthalb Jahren in der Schweiz», sagt sie, «ich möchte hier leben und arbeiten, aber ich kann die Sprache zu wenig gut.» Hier finde sie Leute mit einem ähnlichen Sprachniveau, das sei für den Anfang gut für sie.

Es ist das eine Ziel des Abends: dass sich die Teilnehmenden unterschiedlicher Herkunft begegnen, miteinander reden, auf Deutsch. Das andere Ziel ist, dass Kehrsatz ein paar Probleme löst.

Das Multikultidorf und der wachsende Unmut

Auch Gemeindepräsidentin Katharina Annen (FDP) ist im Weidli anwesend. Gerade hat sie mit ein paar Kindern eine Runde Uno gespielt. «Wir sind ein multikulturelles Dorf und müssen schauen, dass ein gutes Zusammen­leben möglich ist», sagt sie.

«Ich lebe seit anderthalb Jahren in der Schweiz. Ich möchte hier leben und arbeiten, aber ich kann die Sprache zu wenig gut.»Gözde Erdal

Der Ausländeranteil in Kehrsatz beträgt 25 Prozent und liegt damit im Schweizer Schnitt. Menschen aus 71 Ländern leben in der Gemeinde. Die meisten kommen aus Eritrea, Deutschland, Kosovo, Italien, Serbien, Syrien, Sri Lanka, Somalia. Viele von ihnen wohnen im Hängelenquartier – und genau hier stellte die Gemeinde in den letzten Jahren «Probleme beim Zusammenleben der diversen Nationalitäten und verschiedensten Kulturen» fest. Es ging um Abfall, Unordnung, um dunkle Hautfarbe, und um Ängste in der einheimischen Bevölkerung.

Das Quartier und die einsame Fahne auf dem Balkon

Das Hängelenquartier liegt über dem Dorf am Hang zum Längenberg. Fünf Blöcke, 250 Einwohner, Menschen aus 27 Nationen, schlechter Ruf. Ein Multikultihotspot, ein Schmelztiegel, sagt man. Streitereien, schiefe Storen, Abfallberge, Chaos in der Waschküche. Und eine einsame Schweizer Fahne auf einem Balkon. Sie gehört Helene Meyer.

Meyer wohnt mit ihrem Mann seit acht Jahren im Quartier. «Mir gefällt das Multikulturelle hier», sagt sie und bittet in ihre Wohnung. Sie ist die gute Seele im Quartier, eine Art Tagesmutter, fast jedes Kind im Quartier kennt sie. Letztes Jahr hat sie für die Quartierarbeit den Chäsitzerpreis erhalten. «Als wir hier einzogen, konnten wir drei Monate gratis wohnen, mussten uns aber für vier Jahre verpflichten», sagt Meyer. So habe die Verwaltung mehr Schweizer anlocken wollen. Der Erfolg war bescheiden.

Dann geriet das Quartier im Frühling 2013 in die Schlagzeilen. Mieter klagten über defekte Heizungen, kaputte Toiletten und Schimmelpilze. Am Ende musste die Vermieterin den Mietern eine Entschädigung zahlen. Und doch änderte sich wenig.

«Mir gefällt das Multikulturelle hier.»Helene Meyer

Die Blöcke lotterten weiter vor sich hin, immer mehr Schweizer zogen aus, immer mehr Asylsuchende ein, Eritreer, Syrer, vermittelt durch soziale Institutionen. «Sie schicken sie in die Wohnungen, und dann kümmert es sie nicht mehr», sagt Meyer.

Die neuen Bewohner wiederum kümmerte es nicht, dass am Freitag die Sperrgutabfuhr kommt. Sie warfen den Abfall einfach in den nahen Wald. «Das nervt mich am meisten», sagt Meyer, die dann wieder erklären musste, wie es eigentlich funktionieren würde, mit dem Abfall, in der Waschküche, überhaupt.

Meyer berichtet auch von Raufereien zwischen Muslimen, Christen, von den Wohnungen, in denen die Küchenschranktüren schief hängen und die Storen im Wind wehen.

Fünf Massnahmen und ein Treffpunkt für die Kinder

Dieses Quartier rief die Behörden auf den Plan. Gemeinderätin Stalder gesteht: «Am Anfang wussten wir nicht, was wir tun sollten.» Vor einem Jahr entschieden sie sich für fünf Massnahmen.

Die Gemeinde lancierte das Deutschkaffee, baute den bestehenden Frauentreff aus, verfasste einen Flyer mit Verhaltensregeln (siehe Kasten). Sie will «Schlüsselpersonen» rekrutieren: Jeweils zwei bis drei gut integrierte Personen aus Eritrea, Somalia, Kosovo und Syrien sollen dafür sorgen, dass ihre Landsleute gut mit den Behörden und der einheimischen Bevölkerung vernetzt werden. Und die Gemeinde organisierte das Spielmobil.

Dienstagnachmittag, Herbstferien, ein Tag in Grau, aber nicht hier: Das Spielmobil macht auf dem Parkplatz beim Hängelenquartier halt. Dutzende Kinder springen seil, spielen Ball, fahren Rollbrett, reden und lachen. Es gibt Kuchen und Eistee.

«Hier ist immer was los, auch wenn man nachts um zwei Uhr heimkommt, brennt irgendwo das Licht, das gefällt mir.»Manuela Läng

«Die Stimmung hier ist gar nicht so schlecht», sagt Albrecht Herrmann vom Sozialdienst der Pfarrei Heiliggeist, die das Spielmobil organisiert hat. «Die Leute leben gern hier.» Ein solches Quartier sei wichtig, weil es sonst kaum niedrigpreisige Wohnungen gebe. Nun zögen immer mehr Leute aus Eritrea hierher, die sich gegenseitig unterstützen würden. Das sei gut. Weniger gut sei, dass es für sie so keinen Grund mehr gebe, auf andre Leute zuzugehen.

Feven Sinai probiert es. Sie lebt seit sechs Monaten im Quartier, sie kommt aus Eritrea. Sie ist Mutter eines kleinen Jungen, er liegt im Kinderwagen, beide schauen sie den anderen Kindern beim Spielen zu. «Ich habe nicht viel Kontakt zu anderen Leuten», auch nicht zu Eritreern.

Sinai ist eine von vielen Frauen. Auch andere erzählen, wollen aber ungenannt bleiben. Sie klagen über kalte Wohnungen. Männer sind kaum da.

Die Rückkehrerin und die Sache mit dem Tumbler

Manuela Läng ist mit ihrer Tochter gekommen. Sie hat einst vier Jahre im Hängelenquartier gelebt – und dies sehr gern. «Hier ist immer was los, auch wenn man nachts um zwei Uhr heimkommt, brennt irgendwo das Licht, das gefällt mir.» Sie mag das Leben mit Menschen aus aller Welt.

Klar gebe es auch Probleme, sagt sie. Die Sache mit dem Ghüder, Probleme mit dem Tumbler, der Waschmaschine, «es ist unglaublich, was manche Leute dort reinstopfen». Das habe sie gestört. Sie ist dann nach unten ins Dorf gezügelt, kehrt aber immer wieder gern zurück. «Ich habe viele Freunde hier.»

«Ich denke, man geht offener aufeinander zu. Aber ob es wirkliche Veränderungen gegeben hat, ist schwer abzuschätzen.»Regula Liechti, Gemeindeschreiberin

Es wird Abend, auf dem Hängelen-Parkplatz kehrt langsam Ruhe ein. Die Kinder gehen nach Hause, manche haben einen etwas längeren Weg, denn sie kommen aus anderen Quartieren. «Es ist uns gelungen, das Hängelenquartier aufzuwerten und die Begegnung zwischen den Ortsteilen zu fördern», sagt Herrmann.

Das Spielmobil werde weitergeführt, etwas kleiner, aber auch in anderen Quartieren.

Der SVP-Präsident und die lösbaren Probleme

Die Gemeinde führt auch die anderen Integrationsmassnahmen weiter – oder nimmt sie gerade erst auf, wie im Fall der «Schlüsselpersonen». Bis jetzt fällt die Bilanz positiv aus. «Ich denke, man geht offener aufeinander zu», sagt Gemeindeschreiberin Regula Liechti. «Aber ob es wirkliche Veränderungen gegeben hat, ist schwer abzuschätzen.»

Das Hängelenquartier, so sieht es aus, wird nicht abgehängt. Dafür sorgen auch noch andere Kehrsatzer.

Donnerstagabend, in der Turnhalle Selhofen spielen junge Männer Fussball, Männer aus vielen Ländern, Eritrea, Somalia, vom Balkan, aber alle aus derselben Siedlung: dem Hängelenquartier. Geleitet wird das Training von Hans-Rudolf Mühlemann, Präsident des Turnvereins, gesprochen wird Deutsch, Französisch und Italienisch.

Es laufe nicht immer reibungslos. Manchmal sei die Hygiene ein Thema, manchmal komme es zu einem Streit. «Es kann zu Aggressionen kommen, die wir nicht verstehen.» Aber ein Integrationsproblem, das man nicht lösen könne? Das gebe es nicht, auch nicht in Kehrsatz, sagt Mühlemann, der nicht nur Präsident des TV ist, sondern auch der SVP-Ortspartei. «Es ist alles lösbar.»

Im TV hat er ein einfaches Rezept: «Spielen.» (Berner Zeitung)