Der beschwerliche Weg

An einem Samstagnachmittag im Dezember gibt es viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Über den Weihnachtsmarkt schlendern, mit den Skiern die frisch beschneiten Pisten her­unterbrettern oder duftende Weihnachtsgüezi backen. In Wynigen werden die pflichtbewussten Bürger an diesem Samstag aber nichts von alldem machen. Sie haben den Nachmittag für die Gemeindeversammlung reserviert. Wird an den meisten Orten werktags über Budgets, Reglemente oder Bauprojekte abgestimmt, so hat in Wynigen die Versammlung am Samstag Tradition.

«Das ist schon so, seit ich denken kann», sagt Gemeindeschreiber Christian Liechti. Und die Teilnehmerzahlen zeigen, dass die Wyniger den Samstag den Wochentagen vorziehen. In den vergangenen drei Jahren nahmen im Dezember im Schnitt 5,9 Prozent der Stimmbevölkerung teil. An der GV im Sommer, die werktags stattfindet, waren es nur rund 3,7 Prozent.

Die einzige Emmentaler Gemeinde, die sich ebenfalls am Samstag versammelt, ist jene direkt nebenan: Heimiswil. Dort geht es jeweils besonders feierlich zu und her. Zuvor bekommen nämlich die Jungen ihren Bürgerbrief überreicht. 19 waren es vergangenes Wochenende an der Zahl. «Damit wollen wir den Jungen die Politik näherbringen», sagt Gemeindepräsident Hans Ulrich Widmer. Sie würden gleich erleben, dass sie an der Gemeindeversammlung mitdiskutieren und sich einbringen könnten.

Ganz so nachhaltig scheint diese Massnahme aber nicht. «Die meisten nehmen trotzdem erst an der Gemeindeversammlung teil, wenn sie älter sind.» Generell habe sich aber gezeigt, dass an der GV am Samstag mehr Leute anwesend seien als an jener wochentags, hält der Gemeindepräsident fest. Auch in Heimiswil versammeln sich die Bürger im Sommer nämlich abends unter der Woche.

Ursprünglich am Sonntag

Hinter einer Tradition steckt meist eine Geschichte. Bei den samstäglichen Gemeindeversammlungen war es etwas schwierig, diese ausfindig zu machen. «Das war schon immer so», oder «das hat jetzt noch nie jemand hinterfragt», erhielt die Schreibende mehrfach zu hören.

Einer, der auf fast alle lokalgeschichtlichen Fragen eine Antwort weiss, ist Ulrich Zwahlen, der in Krauchthal das Ortsmuseum führt. Auch dort fanden die Gemeindeversammlungen bis in die 80er-Jahre noch samstags statt. Das sei wohl daher gekommen, dass sich die Stimmbürger ursprünglich am Sonntag versammelt hätten. Als sich dieser als Familientag zu etablieren begann, schob man die GV dann auf den Samstag, wie Zwahlen sagt.

Gottesdienst und «GV»

Bis Anfang 20. Jahrhundert wurde in Krauchthal wie wohl auch an vielen anderen Orten noch am Sonntag politisiert und abgestimmt. Weil damals der Weg zu Fuss ins Dorf viel beschwerlicher war, legte man diesen wenn möglich nur einmal wöchentlich zurück. Am Sonntag stand ohnehin der Gottesdienst auf dem Programm. «Die Leute verbanden die Pflicht mit dem Nützlichen», sagt Zwahlen. Sie gingen nach dem Gottesdienst einkaufen oder zum Coiffeur. Der Sonntagsverkauf war anders als heute gang und gäbe. Und man ging seinen Bürgerpflichten nach, besuchte die Gemeindeversammlung oder nahm als politisch Aktiver an den Kommissionssitzungen teil. «Wäre die GV unter der Woche gewesen, hätten insbesondere die Bauern nicht teilnehmen können», so Zwahlen. Denn am nächsten Morgen mussten sie wieder früh aus den Federn.

Mit dem weiten Weg erklärt sich auch Wynigens Gemeindeschreiber Christian Liechti die Versammlung am Wochenende. «Wenn die Leute im Dezember abends von den Högern ins Dorf fahren, kann es je nach Strassenverhältnissen gefährlich sein.» So habe in den letzten Jahren niemand an der nachmittäglichen Versammlung gerüttelt.

Der Widerstand

Widerstand regte sich jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts, weiss der Wyniger Lehrer Daniel Dähler. Die Gründergeneration der Sozialdemokraten wollte die GV auf einen Abend unter der Woche verschieben. 1928 formierte sich die Partei in Wynigen. Und setzte sich für die Rechte der Arbeiter ein. Da der Samstag damals noch ein Arbeitstag war, waren sie jeweils verhindert. Sie konnten ihr politisches Mitspracherecht also nicht ausüben. «Anscheinend haben sich die Sozialdemokraten aber nicht gegen die Bauern durchgesetzt», sagt Dähler. So blieb die Tradition mit der samstäglichen Gemeindeversammlung bis heute erhalten.

