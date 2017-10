Ehemalige Sägerei niedergebrannt

Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr zu einer ehemaligen Sägerei an der Tannackerstrasse in Moosseedorf ausrücken. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei die Meldung über einen Brand kurz nach 15.35 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand.

Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern, den Brand schliesslich löschen. Die Sägerei wurde jedoch komplett zerstört. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte aber vor Ort von einem Ambulanzteam versorgt werden.

Die Brandursache und die Schadenssumme sind noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Untersuchungen eingeleitet. (mb/pkb)