Einen besseren Platz für Fahrende als jenen bei Wileroltigen gibt es kaum

Wo, wenn nicht hier? Die Frage muss ernsthaft gestellt werden, auch wenn sie vor Ort kaum auf Verständnis stossen wird. Seit der Kanton offen über einen Transitplatz für ausländische Fahrende bei Wileroltigen nachdenkt, gehen die Wogen hoch in der 400-Seelen-Gemeinde an der Grenze zum Kanton Freiburg. Das zeigte allein der Aufmarsch zu einer ersten Protestversammlung Anfang Woche: Das halbe Dorf war auf den Beinen, um ein klares Signal in Richtung Bern zu senden: Nein, das wollen wir nicht.

Wenn der Kanton sein seit Jahren offenes Versprechen an die Adresse der Fahrenden wahr machen will, kommt er aber gar nicht darum herum, den Standort Wileroltigen vertieft unter die Lupe nehmen. Zu viel spricht für das zur Debatte stehende Stück Land. Es gehört erstens dem Bund, und dieser hat bereits signalisiert, dass er mit sich reden lässt. Zweitens liegt es weitab des Dorfes, ist dazu direkt von der Autobahn her über den vor drei Jahren erbauten Rastplatz erreichbar. Die störenden Einflüsse auf das Dorf werden sich damit von vornherein in engen Grenzen halten.

Wenn schon, wird das benachbarte Kerzers die Präsenz der Roma und Sinti spüren, die auf der Suche nach Arbeit und Auskommen Sommer für Sommer vor allem aus Frankreich anreisen. Das zeigt sich gerade in diesen Tagen und Wochen wieder, da mehrere Clans den Platz schon mal in Beschlag genommen haben. Mit ihrem gruppenweisen, für hiesige Ohren so ungewohnt lauten Auftreten sorgen sie auf der Strasse, in den Läden und im Schwimmbad allenthalben für Verunsicherung. Als regionales Zentrum mit einem breiten Angebot und guten Verdienstmöglichkeiten zieht Kerzers die Leute halt automatisch an – den Transitplatz nach der Standortgemeinde Wileroltigen zu benennen, ist deshalb eigentlich falsch. Richtigerweise müsste man von einem Transitplatz in der Region Kerzers reden.

Die Fahrenden tragen selber auch anderweitig dazu bei, den Gegnern Munition zu liefern. Zwar hat mit Andreas Geringer inzwischen einer der Ihren die Rolle eines Mittlers übernommen, der dafür sorgen soll, dass das Zusammenprallen zweier so verschiedener Kulturen hüben wie drüben zu möglichst keinen Gehässigkeiten führt. Doch ausgerechnet dieser Brückenbauer hat zurzeit nichts Besseres zu tun, als lauthals den anderen, vor zwei Wochen schon eröffneten Transitplatz im Greyerzerland in Grund und Boden zu reden. Sogar wenn er recht haben sollte, politisch sind solche Äusserungen äusserst unklug. Sofort tönt es nämlich aus Wileroltigen zurück: Man kann machen, was man will und sogar noch Millionen investieren, den Fahrenden ist es sowieso nie recht.

Und die Gemeindebehörden? Als Ortspolizei im Nebenamt stossen sie nur zu rasch an ihre Grenzen, wenn sie sich über längere Zeit im Sandwich zwischen den Fahrenden mit ihren Eigenarten auf der einen und den Ansässigen mit ihren diffusen Ängsten auf der anderen Seite wiederfinden. Wenn es dem Kanton mit seinem Transitplatz wirklich ernst ist, muss er genau da für Entlastung sorgen. Man darf gespannt sein, mit welchem Angebot Regierungsrat Christoph Neuhaus diesbezüglich aufwarten wird, wenn er Mitte August in Wileroltigen seine Pläne vorstellt. Denn wie gesagt: Wo, wenn nicht hier, kann der Kanton sein Versprechen an die Fahrenden besser einlösen? (Berner Zeitung)