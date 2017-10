Einfaches Bier von einfachen Menschen

Noch wirkt der Gewölbekeller im Bienzgut in Bümpliz nicht besonders einladend: Der dunkle Raum wird durch eine massive Bar aus schwarzem Stein dominiert, umgeben von einzelnen grauen Tischen und Plastikhockern. Rote und orange Stoffbahnen, die von der Decke hängen, erinnern an jene Zeit, als der Raum als Jugendtreffpunkt genutzt wurde. Und in der Luft liegt ein leicht modriger Geruch. «Eigentlich möchten wir alles neu machen», erklärt Michael Arn, während er durch den Keller läuft, «neuer Boden, neue Wände, neue Beleuchtung, neues Inventar».

Arn und seine Kollegen verfolgen ein ambitioniertes Ziel: In nur drei Monaten soll sich der trostlose Keller in ein gemütliches Lokal verwandeln. Gemeinsam mit der Stiftung B, der Eigentümerin des Bienzguts, wurde bereits ein Konzept erstellt, Offerten eingeholt und Handwerker angestellt. Im November sollen die Umbauarbeiten starten, im Januar die Braubar eröffnet ­werden. Betrieben wird diese von einer zusammengewürfelten Gruppe aus Bümplizerinnen und Bümplizern: insgesamt sieben Personen zwischen 35 und 67 Jahren, mit verschiedenen beruflichen Hintergründen. Alles erfahrene, bodenständige Familienmenschen, wie sie sich selbst bezeichnen.

Der ideale Ort

Tatsächlich kennen sich die glorreichen sieben – von denen sich heute vier im Gewölbekeller versammelt haben – hauptsächlich durch ihre gleichaltrigen Kinder oder Enkel. «Die Idee für ein eigenes Lokal ist gewissermassen auf dem Spielplatz entstanden», erzählt Leyla Gül, ehemalige Stadträtin, aktuelle Co-Generalsekretärin der SP Schweiz und Präsidentin der Braubar. Zwischen Rutschbahn und Schaukel habe man sich öfters über ein grundlegendes Problem unterhalten: Im Stadtteil VI gäbe es zwar, von Pizzerias bis zur gehobenen Küche, ein breites Angebot, jedoch noch keine auf Bier spezialisierte Bar. «Irgendwann dachten wir: Die Lücke könnte man auch selber schliessen.»

«Wir können uns auch vorstellen, ein Treffpunkt für alle Biere der Stadt zu werden.»Michael Arn, Brauba

Mit dem Gewölbekeller des Begegnungszentrums fand die bunte Truppe schliesslich den perfekten Ort für ihr Vorhaben: Nicht nur liegt das Bienzgut direkt im Zentrum von Bümpliz, der Raum hat auch die perfekte Grösse dazu, Bar und Brauerei zu vereinen. Letztere werde etwa die halbe Küche einnehmen, erklärt Fran Lopez: «Installiert werden ein 50-Liter-Braukessel sowie sechs Gärtanks.»

Lopez stellt bereits zu Hause professionell Bier her und bringt dieses Fachwissen als Hauptbrauer nun auch in die Braubar ein. «Wir möchten etwa drei verschiedene Sorten produzieren», erklärt Lopez, «alles eher einfache, leichte Biere. Also sicher nichts total Abgedrehtes.»

Viel freiwillige Arbeit

Die Idee, eigenes Bier für das Lokal zu brauen, ist in Bern kein Novum: In der Stadt wird bereits vielerorts Gerstensaft gebraut (siehe Zweittext). Die grosse Konkurrenz ist auch den sieben Gründern der Braubar bekannt. Sie würden darin aber keine Bedrohung, sondern eher eine Bereicherung sehen, meint Michael Arn: «Wir wollen ja nicht nur unser eigenes Bier anbieten, sondern könnten uns auch vorstellen, eine Art Treffpunkt für alle Biere der Stadt zu werden.»

Ohnehin gehe es ihnen nicht primär um das Bierbrauen – dieser Aspekt sei erst nachträglich in die Idee miteingeflossen. «Uns ist es wichtiger, einen gemütlichen Ort für das Quartier zu schaffen», sagt Ueli Beyeler, das älteste Mitglied der Gruppe.

Auch durch die Rechtsform unterscheidet sich die Braubar deutlich von anderen Angeboten, erklärt Beyeler: Relativ früh sei für die Gruppe klar gewesen, dass man das Projekt als Genossenschaft aufziehen möchte. Im Juli wurde diese gegründet, mittlerweile verfügt sie über 130 Mitglieder – hauptsächlich Bewohner des Stadtteils VI. «Der rasche Zuwachs ist für uns auch eine Bestätigung», freut sich Leyla Gül.

Das Format funktioniere aber nur, weil viele Mitglieder sich freiwillig für den Treffpunkt engagieren. Auch die sieben Gründer werden die Bar ehrenamtlich in ihrer Freizeit betreiben – schliesslich seien sie alle noch anderweitig beruflich tätig. Das widerspiegelt sich auch in den Öffnungszeiten der Braubar: Geplant sind lediglich zwei Abende pro Woche, irgendwann zwischen Donnerstag und Sonntag. Wann genau, werde sich noch ­herauskristallisieren, meint Arn und fügt schmunzelnd hinzu: «Work in progress halt.»



