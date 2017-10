Gemeinderat will unbewilligte Antifa-Demo nicht dulden

Zum zehnten Mal jährt sich am kommenden Freitag die «Schande von Bern»: Als am 6. Oktober 2007 in der Bundesstadt eine bewilligte SVP-Demonstration stattfand, störten Linke die Kundgebung mittels einer Gegendemonstration. Die Situation eskalierte, es kam zu einer Strassenschlacht sondersgleichen.

Zum Jahrestag soll nun in der Berner Innenstadt am Freitagabend erneut eine «antifaschistische Demonstration» stattfinden. Die «Revolutionäre Jugendgruppe Bern» mobilisiert auf ihrer Facebook-Seite für den Anlass, Treffpunkt soll um 19.30 Uhr beim Zytglogge sein.

Für die entsprechende Veranstaltung ist bei den Behörden kein Gesuch eingegangen, auch sind die Veranstalter nicht bekannt, schreibt der Informationsdienst des Berner Gemeinderats am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung. Es müsse bei der angekündigten Demonstration von einem Sicherheitsrisiko ausgegangen werden.

Der Gemeinderat lässt deshalb verlauten, er werde am Freitag keine unbewilligten Kundgebungen zulassen und fordert die Bevölkerung dazu auf, nicht an unbewilligten Demonstrationen teilzunehmen. (chh)