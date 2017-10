Geplante Bauten lösen Streit aus

Vor über zehn Jahren hat die Gemeinde Fräschels mit der Arbeit an der Ortsplanungsrevision begonnen, 2014 kam es zur öffent­lichen Auflage. Zum Planungs- und Baureglement gab es damals keine Einsprache. Dennoch haben Anfang September 77 Einwoh­ner – also rund 20 Prozent der stimmberechtigten Bürger – einen Antrag für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung unterschrieben. An dieser soll die Ortsplanung erneut im Zentrum der Diskussionen stehen. Auslöser scheint der geplante Bau von zwei Mehrfamilienhäusern neben dem Bahnhof zu sein.

Gegen dieses Bauprojekt, das im Frühjahr öffentlich auflag, gingen mehrere Einsprachen ein. Doch gab es keine Einigungsverhandlungen. Auf Anfrage erklärt der Ammann von Fräschels, Peter Hauser: «Der Gemeinderat hat auf die freiwillige Durchführung von Verhandlungen verzichtet, weil die Einsprecher die geplanten Neubauten in ihrem Grundsatz infrage gestellt haben.» ­Angesichts der Komplexität der Einsprachen sei eine gütliche Einigungsverhandlung «als eher aussichtslos einzustufen» gewesen.

Die Einsprachen wurden an das Bau- und Raumplanungsamt sowie das Oberamt weitergeleitet. Nun wollen die Gegner des Projektes über die ausserordentliche Versammlung am kommenden Dienstag Einfluss auf die geplanten Bauten und den Gemeinderat nehmen. Die Initianten fordern mehr Informationen zur Budgetüberschreitung bei den Arbeiten für die Ortsplanungsrevision. An der letzten Gemeindeversammlung wurden die Bürger informiert, bislang seien Kosten von rund 162 000 Franken entstanden. Damit wurde das Budget um 60 000 Franken überzogen. Der Gemeinderat will erst nach Abschluss der Revision den Nachtragskredit vorlegen. Die Initianten der ausserordentlichen Versammlung wollen hingegen jetzt abstimmen. Dies lehnt der Gemeinderat ab. (jmw)