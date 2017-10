Gesucht: Zwei Kinosäle

27 Jahre ist es her, seit in Schwarzenburg das Kino an der Thunstrasse geschlossen wurde. Wo dereinst Filme über die Leinwand flimmerten, befindet sich heute die Metzgerei Schärer & Julmi. Versuche, die Schwarzenburgerinnen und Schwarzenburger vor Leinwände zu locken, gab es seither immer wieder: So werden etwa im Schlosskeller Filme gezeigt oder im Sommer im Open-Air-Kino.

Ein richtiges Kino fehlt, während sich in den letzten Jahren in anderen ländlichen Zentren neue Lichtspieltheater halten konnten oder neu eröffneten: etwa in Murten, Lyss, Burgdorf, Laupen und Aarberg. Ein Kino in Schwarzenburg existiert vorläufig erst im Kopf von Daniel Tschanz, dem Betreiber des Kinos um die Ecke in Belp.

Hohe Räume nötig

Bereits hat sich Tschanz in Schwarzenburg nach einem geeigneten Standort umgesehen, zusammen mit Gemeindepräsident Martin Haller. Dieser sagt: «Wir haben schon einiges besichtigt, aber es ist schwierig, etwas Passendes zu finden.» Für einen Kinosaal sollte die Raumhöhe mindestens fünf Meter betragen. Tschanz möchte zwei Säle betreiben so wie in Belp.

«Ja, ich würde gerne in Schwarzenburg ein Kino eröffnen. Ich glaube, wir könnten etwa mit halb so vielen Besuchern rechnen wie in Belp.» Im Moment wären das allerdings nicht viele. Denn seit Mai haben noch nie so wenige Kunden das Kino um die Ecke besucht. «Es kam sogar vor, dass bei Vorstellungsbeginn keiner im Saal sass, oder bloss zwei, drei Personen», sagt der Kinobetreiber und beklagt einen «markanten Rückgang».

Fast täglich rote Zahlen

Im September war der Tag des Kinos der einzige, an dem Tschanz keine roten Zahlen schrieb. Ihm sei klar: Kinobesucher bis 35 gehen ins Westside. «Ältere mögen aber eine persönlichere Atmosphäre.» Tschanz oder einer seiner Mitarbeitenden versuchen diese zu schaffen. Sie verkaufen Tickets, weisen Plätze zu, grüssen, plaudern, bedienen den Vorführapparat und verkaufen in der Pause Glace und Getränke. Trotzdem blieben viele Zuschauer aus. Aus diesem Grund will Tschanz das Projekt Kino Schwarzenburg noch etwas hinausschieben. Immerhin, etwas hat er schon im Auge: «Eine Möglichkeit wäre das Untergeschoss im Baumarkt Binggeli.»

Gegensteuer geben

Hinter dem Kino um die Ecke in Belp steht die Cinérgie GmbH von Daniel Tschanz und Manuel Zach. Zach selber betreibt mit seiner Frau Doris das Kino Apollo in Lyss, das in diesem Sommer auch nicht gerade von Besuchern überrannt wurde. «Der Sommer war schön. Die Leute verbrachten die Abende lieber draussen, schauten Open-Air-Filme und gingen deshalb weniger oft ins Kino. Und jetzt sind alle in den Herbstferien», sagt Manuel Zach, der trotzdem nicht in Panik verfallen will. «Der Kinoverband und Pro Cinema haben das Problem des Zuschauerrückgangs erkannt und bieten mit der ­Allianz den Tag des Kinos – jeden ersten Sonntag im September für 5 Franken ins Kino – an.»

Weitere Promotionsprojekte werden auf Verbandsebene geprüft. Um Gegensteuer zu geben, kreiert man Programme für Kinder, Jugendliche und Senioren, zeigt Filmtrouvaillen, kombiniert Film mit Gastronomie oder gar mit klassischen Konzerten (Bild). «Heute muss ein Kinobesuch zu einem Event werden.»

Neue Gewohnheiten

Allerdings liessen sich die Konsumgewohnheiten junger Leute, vermehrt auf Internetkanäle auszuweichen, nicht wegdiskutieren. Zach ist überzeugt, dass mit mehr guten einheimischen Filmen das Publikum wieder öfter den Weg ins Kino finden wird. «Leider machen die einheimischen Filme bei uns nur um die 5 Prozent aus, anders als in den umliegenden Ländern, wo es zwischen 20 bis 30 Prozent sind.» Zach und Tschanz hoffen, dass der neue Film «Flitzer» von und mit Beat Schlatter ein Publikumsrenner wird. Filmstart ist nächste Woche, am 12. Oktober.

Allgemeiner Rückgang

Die Zahlen von Pro Cinema zeigen klar: Es gibt Schwankungen, sogar starke. Haben im Rekordjahr 2012 rund 1,34 Millionen Bernerinnen und Berner ein Kino besucht, waren es 2016 nur noch 1,1 Millionen. Dies nach einem kleinen Aufschwung auf 1,18 Millionen im Jahre 2015. Im Pathé Westside wurden mit 620 000 etwas weniger Tickets verkauft als im Vorjahr, trotzdem zeigt sich Geschäftsführer Jan Halvorsen zufrieden.

Manuel Zach sagt: «Es ist ­immer ein Auf und Ab.» Rolf Schorro vom Kino Laupen bestätigt dies, ebenso René Mathys vom Kino Murten. Trotzdem will Daniel Tschanz vom Kino Belp noch bis Ende Jahr warten, bis er den Aufbau eines Kinos in Schwarzenburg definitiv anpackt. (Berner Zeitung)