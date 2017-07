Höhenflüge an der Bundesfeier

Am Dienstag feiert sich die Schweiz wieder einmal selbst, mit Bauernbrunch, Bratwurst und Knallzeug. In den Gemeindekalendern gehört die Bundes­feier zum Fixprogramm, entsprechend laufen in der Region Bern die Vorbereitungen. Auch in Frauenkappelen, wo der offizielle Festakt seit Jahren in speziellem Rahmen stattfindet. Am 1. August steigt in Frauenkappelen jeweils vor dem obligaten Feuerwerk auch ein Stabhochsprung-Meeting.

Es ist die insgesamt 13. Auflage des Sportanlasses. Vor elf Jahren wurde der Event erstmals mit der Bundesfeier gekoppelt. «Es war eine Win-win-Situation», wie Jürg Spahr vom OK des Turn- und Sportvereins Frauenkappelen sagt. Der TSV ist damals auf die Gemeinde zugegangen, die suchte einen Organisator für die traditionelle Bundesfeier. Man wurde sich einig. Seither hält der Verein das Meeting am 1. August ab und schmeisst gleichzeitig die Feier. Inklusive Augustfeuer, Apéro, Beiz.

Zusätzlich sammelt der TSV das Geld für das ört­liche 1.-August-Feuerwerk. Spahr: «Bei uns gibt es ein paar Feuerwerk-Freaks – ich bin einer von ihnen» Die Einzahlungsscheine gingen im Mai an die Frauenkappeler Haushalte, 7500 Franken kamen zusammen. Dass Dorfvereine die örtliche Bundesfeier organisieren, ist weit verbreitet. Im Gegenzug fliessen die Einnahmen aus der Buvette in die Vereinskassen. So läuft es auch in Frauenkappelen, wo der Verein rund 30 Freiwillige stellt. Win-win – zumindest fast. Denn einen Wermutstropfen gibt es: Der 1. August liegt im Kalender der Hochsprungelite eher ungünstig.

Terminkollision

Das Aushängeschild des diesjährigen Meetings heisst Angelica Moser. Vor einem Jahr sprang die amtierende Juniorinnen-Europameisterin in Frauenkappelen neuen U-20-Schweizer-Rekord und U-20-Jahresweltbestleistung gleich noch dazu. Moser wird ab dem 5. August an den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London antreten.

Beim Stopp in der Provinz wird sie also kaum alles riskieren. «Für sie geht es darum, ihrer tollen Form den letzten Schliff zu geben», sagt Spahr. Bereits im Vorjahr kam den Organisatoren ein Grossanlass in die Quere: die Olympischen Spiele in Rio. Schweizer Meisterschaften hätten sich auch schon mit dem Anlass geschnitten, erklärt der Medienchef. Der Vorfreude tut das keinen Abbruch: «Die Athleten und Athletinnen kommen immer gerne zu uns. Wir werden einen tollen Anlass stemmen.» Und Frauenkappelen kann seine Bundesfeier «gsorget gä».



Stabhochsprung-Meeting, ab 10 Uhr auf dem Sportplatz Zälgli. 16.45 Uhr Start Elite.

Feuerwerk,22.30 Uhr. (Berner Zeitung)