Kahlschlag lässt Emotionen hochgehen

Rechtliche Situation

Der Wald ist durch Gesetze auf kantonaler und eidgenössischer Ebene gut geschützt. So brauchen etwa Waldbesitzer eine Bewilligung, falls sie mehr Holz schlagen wollen als nur für den Eigenbedarf (höchstens 25 Kubikmeter jährlich). Der zuständige Revierförster erteilt die Schlagbewilligung. Aber gemäss kantonalem Gesetz ist die Bewirtschaftung Sache der Waldeigentümer, sagt Henri Neuhaus vom Amt für Wald.



Bei Rodungen wird die Waldfläche umgezont, der Wald verschwindet. Rodungen sind im Gesetz präzise definiert und anstrikte Bedingungen gebunden. Das Vorhaben müsse an den Standort gebunden sein und raumplanerische Vorgaben erfüllen, erklärt Neuhaus. Auch der Natur- und Heimatschutz müsse berücksichtigt werden. Zudem dürfen Naturgefahren durch das Vorhaben nicht erhöht werden. Die gleiche Waldfläche muss an einem anderen Ort wieder aufgeforstet werden. Bewilligungsinstanz ist je nach Vorhaben der Bund oder der Kanton.



Ein Kahlschlag kommt sehr selten vor, weil dabei die Bodenvegetation ebenfalls entfernt wird. Der Fachmann spricht von Räumungsschlag. Die Waldfläche wird nicht zerstört, es besteht eine Wiederbewaldungspflicht. Im vorliegenden Fall ist die Wiederbewaldung dank der geplanten Eichenaufforstung sichergestellt. Die Schlagbewilligung erteilt der Revierförster im Auftrag des Kantons. Grosse Waldbesitzer wie die Burgergemeinde Bern, die einen eigenen Forstdienst haben und einen Revierförster beschäftigen, haben die Kompetenz, Holzschläge selber zu bewilligen. Das ist in einem Vertrag geregelt, der Kanton übernimmt die Aufsichtspflicht. hus