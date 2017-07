Kran kippt auf Bieler Baustelle auf die Seite

Am Mittwochmorgen kippte während Bauarbeiten an der Jakob-Stämpfli-Strasse in Biel ein Kran und krachte zu Boden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr, wie die Berner Kantonspolizei eine Meldung auf dem Online-Portal des «Bieler Tagblatt» auf Anfrage bestätigte.

Weshalb der Kran kippte, ist noch nicht geklärt. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (mib/sda)