Mann vergreift sich an Frau am Aareufer

Am Donnerstag, 13. Juli, hatte eine junge Frau gegen 15.15 Uhr vom Aareufer in Arch aus auf einer Brücke einen Motorradfahrer gesichtet, der sie beobachtete. Daraufhin fuhr der Mann zu ihr hin. Nach einem kurzen Wortwechsel kam es zu einem sexuellen Übergriff, dann entfernte sich der Motorradfahrer über die Brücke in Richtung Grenchen, wie die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Die Frau blieb unverletzt.

Die Polizei schliesst nicht aus, das sich der unbekannte Motorradfahrer bereits mehrmals in der Umgebung aufgehalten hatte. Sie sucht Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 35- und 50-jährig, von heller Hautfarbe, schlanker Statur und kleiner als 180 Zentimeter.

Zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Lederjacke und blauen Jeans sowie einem schwarzen Helm ohne Visier und einer Sonnenbrille bekleidet. Überdies war der Mann schlecht rasiert und sprach Aussagen zufolge Deutsch mit südländischem Akzent. Gefahren haben soll er ein Motorrad ähnlich einer Harley Davidson mit Berner Kontrollschildern. (mb/sda)