Mutmasslicher Messerstecher vor Gericht

Vor fast genau einem Jahr, am 4. Dezember 2016, wurde in der Nähe der Schützenmatte in Bern ein 43-jähriger Algerier niedergestochen. Nun steht der mutmassliche Angreifer wegen versuchter vorsätzlicher Tötung vor Gericht. Das Urteil wird für Freitag erwartet.

Der mutmassliche Täter, ein damals 21-jähriger Schweizer, soll in der Tatnacht stark alkoholisiert gewesen sein. Er meldete sich einige Tage später selber bei der Polizei. Das Opfer trug lebensgefährliche Verletzungen davon und wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

Der Fall ist nicht zu verwechseln mit jenem des «Dead End»-Türstehers, der in derselben Nach von einem Somalier angegriffen worden und später im Spital seinen Verletzungen erlegen war. Dieser Täter wurde Mitte November in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. (mb/sda)