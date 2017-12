Jemand anderem wäre der Schnauf längst ausgegangen. Was sich ein Lysser Ehepaar auflädt, überschreitet wohl die Vorstellungskraft so manchen Mitbürgers. Seit fünf Jahren kämpfen Jürg und Denise Stebler gegen ihren Nachbarn. Es sind nicht Müllers Äpfel, die über den Zaun hängen. Oder Meiers Katzen, die in Steblers Garten machen. Es ist die Feintool AG, internationaler Technologiekonzern mit 2000 Mitarbeitenden und einer der besten Steuerzahler von Lyss – und der macht Lärm.

Steblers wohnen am Giessenweg 16, genau an der Grenze zur Industriezone. Dreissig Jahre haben sie für das Haus gespart, es ist ihr Lebenstraum, hier wollen sie zusammen alt werden. «Es war uns bewusst, dass wir nicht in eine ruhige Gegend ziehen», sagte Jürg Stebler schon vor Jahren, «doch wäre die Situation gewesen wie jetzt, hätten wir das Haus nicht gekauft.» Und hätte das Ehepaar mit Mitte 50 gewusst, dass der Rechtsstreit mit der Feintool kaum ein Ende findet, hätten sie sich nicht darauf eingelassen. Doch nun geht der Zwist in eine nächste Runde.

Wenn Lärm krank macht

Die Feintool ist im nördlichen Industriequartier von Lyss über mehrere Parzellen verteilt. Direkt gegenüber von Steblers gibt es eine Lagerhalle, die mittlerweile in eine Produktionshalle umfunktioniert worden ist, sowie mehrere Produktionsstätten. Hier wird auch nachts und an den Wochenenden gearbeitet. Lastwagenmotoren, Maschinenlärm, ein konstantes Hämmern und Vibrieren.

«Nachts wissen wir genau, welche Maschine läuft.»Anwohner Jürg Stebler.

«Nachts wissen wir genau, welche Maschine läuft», sagt Jürg Stebler. «Unsere Schränke scheppern, an Schlaf ist seit Jahren nicht mehr zu denken.» Man sieht es Jürg Stebler an. Er ist dünn, bleich, er zittert. Seine Frau befindet sich regelmässig in ärztlicher Betreuung. Und doch sagt Jürg Stebler: «Wir kämpfen weiter. Nicht nur für unser Haus und unsere Ruhe, sondern auch dafür, dass man uns ernst nimmt.»

Wenn kein Ende in Sicht ist

Der Rechtsstreit begann mit einer Lärmklage von Steblers bei der Gemeinde Lyss im Jahr 2013. Schon damals belegte ein Lärmgutachten die Grenzüberschreitungen. Die Feintool musste daraufhin bauliche Massnahmen umsetzen, die Sache schien erledigt. Doch Steblers forderten ein neues Lärmgutachten.

«Bei der Baukontrolle wurde nicht einmal die Hälfte von dem kontrolliert, was wir bemängelt haben», so Jürg Stebler. Eine Aussage, die bis heute gültig ist. Denn Steblers fühlen sich von der Gemeinde nicht ernst genommen. «Sie erlässt zwar Verfügungen, kontrolliert danach aber deren Umsetzung nicht.»

Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) weist den Vorwurf zurück: «Wir haben Massnahmen verfügt und Steblers zudem als Übergangslösung eine andere Wohnung angeboten.» Es handelte sich dabei um eine Sozialwohnung im Lysser Bödeli-Block, Steblers schlugen das Angebot aus. Weiter sagt Hegg: «Auch stimmt es nicht, dass wir vor der Feintool kuschen, obwohl diese Arbeitsplätze wichtig sind.» Die Situation sei schwierig, ein Ende der Geschichte kaum absehbar.

Wenn die Maschine schweigt

Wegen der Anschaffung von zwei neuen Pressen wurde in diesem Frühjahr ein weiteres Lärmgutachten erstellt. Resultat: Die Grenzwerte werden nachts um vier bis fünf Dezibel überschritten. In ihrer neusten Verfügung hat die Gemeinde Lyss im Mai deshalb verschiedene Sofortmassnahmen verordnet. Unter anderem dürfen LKW nachts gegenüber von Steblers Haus nicht mehr parkieren. Weiter wird die Feintool verpflichtet, bis Ende Jahr einen detaillierten Massnahmenkatalog zu präsentieren, wie sie den Lärm reduzieren will.

«Wir arbeiten derzeit gemeinsam mit einem Akustiker an diesem Katalog», sagt Feintool-Sprecher Stefan Diepenbrock. Er bewertet den Rechtsstreit als eine «zähe Sache, die auch zäh bleiben wird», sieht das Ganze jedoch pragmatisch: Es gelte das Gebot der Wirtschaftlichkeit. «Stellen wir die beiden Pressen nachts beispielsweise ab, bedeutet das, dass sieben Stellen auf dem Spiel stehen und wir finanzielle Einbussen im siebenstelligen Bereich in Kauf nehmen müssen.»

Unter dem Strich geht es um die schier unmögliche Vereinbarkeit von privaten und wirtschaftlichen Interessen auf kleinstem Raum. Doch Steblers geben die Hoffnung nicht auf. «Alles hängt jetzt von diesem Massnahmenkatalog ab», sagt er. Sind die Vorschläge sinnvoll und innert einiger Monate umgesetzt, könne man im Frühling 2018 vielleicht aufatmen. (Berner Zeitung)