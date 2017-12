Riggisberger und Rümliger geben grünes Licht für Fusionsgespräche

Die Gemeindeversammlung Riggisberg sprach sich am Dienstag mit grossem Mehr ohne Gegenstimme für Fusionsgespräche aus, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte. In Rümligen fiel der Entscheid mit 68 Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme ebenfalls deutlich aus. Der definitive Entscheid über einen Zusammenschluss fällt frühestens Ende 2019.

Der Kanton Bern versucht seit langem, die Zahl der Gemeinden zu reduzieren. Seit 2004 gewährt er fusionswilligen Gemeinden finanzielle Unterstützung. Die Zahl der bernischen Gemeinden ist seither leicht gesunken. Doch noch immer hat jede zweite Gemeinde weniger als 1000 Einwohner. (jaw/sda)