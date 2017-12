Schlange stehen für Gurlitt

Morgens um halb elf in Bern: Vor der Kasse des Kunstmuseums bildet sich bereits eine ansehnliche Schlange. Ein Bild, an das sich Stammgäste erst einmal ge­wöhnen müssen – und das man eher mit dem Louvre oder dem Metropolitan Museum in Ver­bindung bringt als mit dem Berner Traditionshaus an der Hodlerstrasse. Doch dieses hat sich unter anderem durch das me­dienwirksame Gurlitt-Erbe in die höchste Liga der Kunstmuseen katapultiert.

Dass die Institution diesem Interesse rein räumlich nicht ganz gewachsen ist, zeigt sich an einem normalen Aus­stellungstag von «Bestandesaufnahme Gurlitt»: Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die sich die erstmals öffentlich präsentierten Werke aus der Sammlung des Nazikunsthändlers Hildebrand Gurlitt zu Ge­müte führen wollen, müssen ihre Taschen und Mäntel abgeben – in der eigens im Ausstellungsraum eingerichteten, bewachten Garderobe.

Morgens um elf im Kunstmuseum: Eine Stunde nach Tür­öffnung schlendern schon rund hundert Interessierte durch die Räume. Rege machen sie Ge­brauch vom Audioguide und ziehen mit dem Gerät am Ohr von Bild zu Bild. Es gibt auch viel zu erzählen zu den mehrheitlich grafischen Arbeiten aus dem Gurlitt-Fundus, der 2012 von den deutschen Behörden entdeckt und 2013 öffentlich gemacht wurde. Während eine Schwesterausstellung in Bonn derzeit Raubkunstwerke ausstellt, sind in Bern Arbeiten präsentiert, die der «entarteten Kunst» zuge­ordnet werden.

Also Drucke, Zeichnungen und Gemälde, die der deutsche Staat ab 1937 in den öffentlichen Museen beschlagnahmt und gewinnbringend weiterverkauft hat – unter anderem über das Luzerner Auktionshaus Fischer. Und über die vier offiziellen Kunsthändler Hitlers, da­runter Hildebrand Gurlitt. Dessen Sohn Cornelius hat 2014 die Werke aus dem Kunsthändler­bestand seines Vaters dem Kunstmuseum vermacht.

Seither ist die Institution, die sich innerhalb der Landesgrenze immer hinter dem Kunsthaus Zürich und dem Kunstmuseum Basel einreihen musste, in den inter­nationalen Fokus gerückt. «Wir verzeichnen überdurchschnittlich viele Eintritte», bestätigt Medienchefin Maria-Teresa Ca­no den Eindruck. Erste Zahlen will das Museum anlässlich der Jahrespressekonferenz nächste Woche kommunizieren.

Morgens um halb zwölf im Ausstellungsraum: Es wird eng vor den Informationstafeln und Schaukästen, die den historischen Kontext erklären. Gruppenführungen sind in vollem Gang. Im Flüsterton tauschen sich die Gäste aus – auf Englisch, Französisch, Hochdeutsch. «Siehst du, das ist jetzt eben diese Ausstellung», sagt eine Frau zu ihrem Begleiter. Zusammen se­hen sie sich ein Originalvideo der Ausstellung «Entartete Kunst» an – jene Femeschau, mit der die Nationalsozialisten 1937 die mo­derne Kunst diffamierten. Dann muss das Paar einer Kamera weichen.

Die Berner Band Jeans for Jesus streift mit einem Fernsehteam durch die Räume und gibt Interviews. Die vier Musiker ha­ben sich «Bestandesaufnahme Gurlitt» als Kulisse für einen «Nein zu ‹No Billag›»-Beitrag ausgesucht. Sie lassen sich ab­lichten vor den jahrzehntelang verschollenen, prächtigen Gra­fiken von Edvard Munch und Käthe Kollwitz. Oder vor Zeichnungen Cornelia Gurlitts und Radierungen Otto Dix’, die von den Schrecken des Ersten Weltkriegs zeugen.

Mittags im Kassenraum: Die Warteschlange ist gewachsen, das Museumscafé ist gefüllt. Jene Gäste, die sich «Bestandesaufnahme Gurlitt» bereits an­gesehen haben, schwärmen aus, den übrigen Teil des Kunst­museums zu entdecken. Ein Mu­seum, das aus dem lokalen Dornröschenschlaf geweckt wurde. Nicht durch einen Prinzen, sondern durch den verschrobenen Cornelius Gurlitt. (Berner Zeitung)