So gelb wie die Welle 7 – und wie die Post

Die Fahrzeuge fielen auf. In leuchtendem Gelb kurvten der Bus und das Tram durch die Stadt Bern, pendelten die Wagen der Gurtenbahn zwischen Wabern und dem Berner Hausberg hin und her. Knalliges Gelb, von dem sich der blaue Schriftzug «Welle 7» umso klarer abhob – genau: Das neue Migros-Zentrum am westlichen Kopf des Bahnhofs Bern hatte eben eröffnet. Das war im August 2016.

Hier, gleich neben den auffälligen 6 Wellen über dem verlängerten Perronbereich, hatte der Grossverteiler nicht nur diverse Läden und Gastroangebote zusammengebracht. Als eigentliche Innovation bezeichnete er die Unterrichts- und Sitzungsräume in den Obergeschossen, die der eigenen Klubschule genauso dienen wie Dritten. Entsprechend strengte er sich an, das Angebot bekannt zu machen. Das leuchtende Gelb war ein Mittel dazu – denn gelb ist, anders als das vertraute, aber eng an die Migros-Märkte gekoppelte Orange, frisch. Es überrascht, fällt auf.

Zum Start bei der Migros

Das sagt Migros-Sprecherin Andrea Bauer – um gleich zu relati­vieren, dass die Grundfarbe der Welle 7 eigentlich das Blau im Schriftzug sei. Gelb habe in der Startphase eine wichtige Rolle gespielt und trete nun, da sich die Welle 7 bereits gut etabliert habe, in den Hintergrund.

Welche Rolle die Post dabei gespielt hat? Immerhin gehört just ihr der Neubau, in dem die Welle 7 eingemietet ist. Dazu ist sie jene Firma, die Gelb wie keine andere verinnerlicht hat – doch die Migros-Sprecherin winkt ab: Nein, Verbindungen zum Auftritt der Post habe es keine gegeben. «Es ging darum», sie betont es ein weiteres Mal, «Aufmerksamkeit zu erregen.»

Tradition bei der Post

Tatsächlich. «Gelb ist eine starke Signalfarbe», pflichtet ihr Post-Sprecher Oliver Flüeler bei. Die Farbe habe im Unternehmen eine lange Tradition: In Deutschland hätten die Pöstler schon im ausgehenden 15. Jahrhundert gelbe Uniformen mit schwarzen Aufschlägen getragen. Ohne Zweifel der guten Sichtbarkeit wegen, aber auch, weil Gelb und Schwarz die Farben des damaligen Reichs gewesen seien.

Das hinterlässt Spuren. Flüeler erinnert an eine Umfrage, die ergründete, woran Schweizerinnen und Schweizer bei Gelb denken. «Über 90 Prozent nannten die Post, dies unterstreicht die tiefe Verbundenheit der Farbe mit unserer Marke.» Kein Wunder, liess die Post 2002 einen genau definierten Gelbton als geistiges Eigentum schützen.

Das soll nicht darüber hinwegtäuschen, «dass wir heute die Farbe differenzierter einsetzen». Wo die inhaltliche Information im Vordergrund stehe, setze die Post das Gelb nur noch dezent im Rahmen ihres Logos ein. Dominant und damit ganzflächig komme die Farbe dort zum Zug, «wo wir vermitteln wollen: Hier ist die Post». Bei den Briefkästen zum Beispiel, aber auch bei den Geldautomaten von Postfinance und bei den Bussen von Postauto – bei Letzteren, so Flüeler, stehe Gelb auch für Schweizer Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Sau­berkeit.

Im Logo bei Loeb

Apropos Tradition: Auch beim Berner Warenhaus ­Loeb hat Gelb eine lange Geschichte. Marketingleiter Martin Galliker erinnert daran, dass der erste gelb-schwarze Camion schon 1915 für Loeb unterwegs war. Noch heute prägt der gelbe Schriftzug auf schwarzem Grund den Auftritt der Firma, in einem Logo, das seit mehr als 40 Jahren praktisch unverändert ist. Für den Wiedererkennungswert des Hauses sei das wichtig, so Galliker. Ent­sprechend sorgsam werde man nächstes Jahr im Rahmen der geplanten Filialumbauten mit allfälligen Änderungen am Logo um­gehen.

In unserer Herbstseriewidmen wir uns jede Woche einer Farbe. Diese Woche ist Gelb an der Reihe.