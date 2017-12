Stadt Bern plant WLAN für alle Schulen und Kindergärten

Der Berner Gemeinderat will in allen städtischen Schulen und Kindergärten WLAN installieren. Er beantragt dem Parlament dafür einen Kredit von 1,576 Millionen Franken, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die flächendeckende Ausrüstung der 88 Schul- und Kindergartengebäude kostet eine gute Million Franken. Für den Betrieb der WLAN-Infrastruktur während fünf Jahren ist etwa eine halbe Million Franken nötig.

Bei der Umsetzung des Lehrplans 21 nähmen digitale Medien eine wichtige Rolle ein, schreibt der Gemeinderat zur Begründung. Für das elektronisch unterstützte Lernen sei ein leistungsstarker drahtloser Internetzugang unabdingbar.

Einen weiteren Fünfjahreskredit von gut zwei Millionen Franken sieht der Gemeinderat für die Netzwerkerschliessung der Schulanlagen vor. Auch dieser Beitrag muss vom Parlament beraten werden. (tag/sda)