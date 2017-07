Stefan Theiler kassiert Strafbefehl

Stefan Theiler hat ein Problem. Er muss wieder einmal ein Busse zahlen, die er gemäss eigener Aussage gar nicht vermag. «Ich lebe von 50 Franken in der Woche und das ist bereits die fünfte Busse in diesem Jahr», sagt er ernüchtert. Nach einem illegalen akustischen Konzert, dem Rauchen von Gras («Es war CBD»), «unanständigen Benehmen» infolge einer Hausbesetzung und dem Verkauf von Handystörsendern ist er jetzt auch wegen Beschimpfung gebüsst worden. Was ist geschehen?

Theiler, Betreiber der Videothek Dr. Strangelove an der Rathausgasse, kandidierte in diesem Frühjahr für das Statthalteramt. In der hitzigen Phase des Wahlkampfs legte er sich auf Facebook mit einem Stadtberner Kulturschaffenden an. Dieser hoffte bei der Statthalterwahl vom 21. Mai auf den GLP-Kandidaten Claude Gros­jean und mahnte, dass mit Stimmen für Theiler der amtierende Statthalter Christoph Lerch (SP) gestärkt werde.

Nach diesem Beitrag ­wurde der Kulturschaffende von Theiler in einem öffentlichen Beitrag mit beleidigenden, homophoben Äusserungen eingedeckt. Daraufhin erstattete der Kulturschaffende Anzeige gegen den Berner Polit-Querkopf, während Theiler betonte, er bereue seine Aussage nicht.

Busse von 750 Franken auf Bewährung

Nun wurde der Videothekenbetreiber , der auch schon fürs Berner Stadtpräsidium kandidierte, per Strafbefehl wegen Beschimpfung zu einer Busse von 750 Franken verurteilt. Allerdings nur auf Bewährung, wie der «Bund» am Dienstag berichtete. Jedoch muss Theiler 500 Franken Gebühren und eine Verbindungsbusse von 150 Franken bezahlen.

In den ersten Stunden nach Erhalt der schlechten Nachrichten wollte Theiler die Busse noch nicht akzeptieren. «Wer kennt einen guten Anwalt?», fragte er seine Freunde auf Facebook. Jemand empfahl ihm den stadtbekannten Anwalt Daniel Kettiger. Und diesen Rat nahm Theiler an. «Wir haben uns gestern kennnengelernt. Er ist einer, der sich für Leute wie mich einsetzt», sagt er.

Kettiger habe ihm aber davon abgeraten, das Urteil weiterzuziehen. «Dafür bekomme ich nun rechtliche Beratung beim ‹unanständigen Benehmen› in der Marienstrasse», so Theiler. Dort wollte er mit einer Hausbesetzung seine Vision eines «Haus des Friedens» wahr werden lassen. Das Projekt dauerte drei Tage und zwei Nächte.

Weltpremiere am Buskers

Erfolgsversprechender ist Theilers nächstes Projekt. «Ich arbeite derzeit 18 Stunden am Tag daran», sagt er hörbar begeistert. Mit seinem neugegründeten «Schweizer Institut für Rebellionsforschung» ist er offizieller Programmbestandteil des Buskers Festival 2017. Vom 10. bis 12. August wird Theiler auf dem Münsterplatz in einer Gondel sitzen und eine «individuelle Filmtherapie» anbieten.

Diese Filmtherapie basiert auf einem umfangreichen Fragebogen, den man zuvor ausfüllen muss. Abgefragt wird das Rebellionsverhalten der Teilnehmenden. Daraus erstellt Theiler in Folge einen Rebellionskompass. «Es ist ähnlich wie ‹Smart Vote›. Ich nenne es deshalb ‹Smart Rebel›», so der gescheiterte Politiker. Vielleicht gibt ihm der eine oder andere Teilnehmende noch ein Trinkgeld, damit er seine Busse bezahlen kann. (mib)