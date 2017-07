Tiefe Asylzahlen: Unterkunft in Bern-Riedbach wird geschlossen

Seit Anfang des Jahres 2017 sinken die Asylgesuche und haben sich auf einem tiefen Niveau eingependelt. Die noch betriebenen bernischen Notunterkünfte sind deshalb nur gering ausgelastet. Zudem bevorzugt der Kanton oberirdische Kollektivunterkünfte.

Weil die Notunterkunft in Bern-Riedbach unterbelegt ist, vereinbarten der Kanton, die Betreiberin (ORS) und die Eigentümerin der Unterkunft deren Schliessung per Ende August 2017. Die noch in der Notunterkunft Brünnen beherbergten Asylsuchenden werden von der ORS auf andere Unterkünfte verteilt.

In den kommenden Wochen wird abgeklärt, ob die Notunterkunft Brünnen in die strategische Reserve des Kantons überführt werden kann, damit sie bei rasch und sprunghaft ansteigenden Asylgesuchen wiederum als Asylunterkunft dienen könnte. (pd)