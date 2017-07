Überfall auf Rentner: Bundesgericht bestätigt Urteil

Das Bundesgericht hat das Urteil gegen den vom Obergericht Bern zu 16 Jahren Freiheitsstrafe verurteilten Mann bestätigt, der 2013 in Ostermundigen ein Rentnerpaar brutal zusammenschlug. Der Ehemann verstarb kurz nach der Tat im Spital (Hier gibts eine ausführliche Version des damaligen Falles nachzulesen).

Die Lausanner Richter halten in ihrem am Mittwoch publizierten Urteil fest, dass aufgrund der heftigen Schläge gegen den auf dem Boden liegenden 73-jährigen Rentner auf eventualvorsätzliche Tötung geschlossen werden dürfe. Der Täter habe zudem auf seinem Opfer gekniet und so dessen Atmung behindert. Dass der Mann an einem Herzleiden litt, dürfe ausser Acht gelassen werden.

Auch zur Beurteilung der brutalen Gewalt gegen die Ehefrau durch einen Mittäter hat das Bundesgericht nichts einzuwenden. Das Obergericht war in seinem Urteil vom Dezember 2016 zum Schluss gekommen, dass es nur dem Zufall zuzuschreiben sei, dass die Frau überlebt habe. Sie war von den Männern im Schlaf überrascht worden und hatte keinerlei Chancen sich zu wehren. Das Obergericht verurteilte die Männer deshalb auch wegen versuchter Tötung, was das Bundesgericht bestätigt. (mib/sda)