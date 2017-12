Wenn ein Güggel aus Nachbarn Streithähne macht

Lärmdiskussionen: «Mehr Toleranz auf dem Land»

Krähende Hähne sorgen oft für Zwist unter Nachbarn. Die Gerichte entscheiden häufig ähnlich: Ein Hahn darf bleiben, er darf morgens aber nicht zu früh aus dem Stall.

Erst kürzlich machte ein Fall aus dem Kanton Zürich Schlagzeilen. Zwei Bewohner eines Einfamilienhausquartiers wehrten sich gegen den Hühnerstall des Nachbarn, weil sie durch das Gekrähe des Hahns geweckt werden. Ihre Forderung: Die Tiere sollen werktags von 19 bis 9 Uhr im Hühnerhaus bleiben, an Wochenenden gar von 18 bis 11 Uhr. Das Baurekursgericht des Kantons ­Zürich hielt darauf fest: «Das Krähen eines Hahns wird vom menschlichen Ohr als relativ intensiv empfunden.» Die Forderungen der lärmgeplagten Kläger gingen aber zu weit. Das Gericht entschied, dass die Tiere ab 22 Uhr im Stall bleiben müssen. Morgens dürfen sie ab 7 Uhr und an Wochenenden ab 8 Uhr ins Freie.



Immer wieder werden ähnliche Fälle publik. Manchmal, zum Beispiel im aargauischen Schlossrued, gründen Anwohner sogar eine Interessengemeinschaft, um gegen den Güggellärm zu kämpfen.



Müssen Gerichte über solche Streiterein entscheiden, stützen sie sich oft auf ein Bundesgerichtsurteil von 1996. Damals erklärten die höchsten Richter: «Das hobbymässige Interesse am Halten eines Hahns tritt gegenüber dem Interesse an ungestörter Nachtruhe stark in den Hintergrund.» Einem Paar wurde deshalb verboten, seinen Hahn nachts von 22 Uhr bis morgens um 7 Uhr aus dem Hühnerstall zu lassen.



«Ein guter Hahn muss laut krähen, um sein Territorium abzugrenzen», schrieb Hansuli Huber vom Schweizer Tierschutz in einer Stellungnahme an die Baudirektion des Kantons Zürich. Die Herde mit dem Hahn morgens erst um 8 Uhr ins Freie zu lassen, sei eine Option – falls der Stall geräumig sei. Fritz Blaser vom Zürcher Hauseigentümerverband gibt zu bedenken: In Wohnzonen würden Hähne während der Ruhezeiten in geschlossene Ställe gehören. In ländlichen Gebieten sei «die Toleranzgrenze in der Regel etwas höher». maz