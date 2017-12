Wenn eine Strasse in Biel zu Stau in Lyss führt

Nach zehn Jahren Bauzeit ist der A-5-Ostast bei Biel am 27. Oktober eingeweiht worden. Ein grosses Fest für ein grosses und mit 1,2 Milliarden Franken auch teures Bauwerk. Der fünf Kilometer lange Ostast reicht von der Verzweigung Brüggmoos bis ins Bözingenfeld. Als direkte Verbindung zwischen der A 16 Transjurane und der A 5 Richtung Solothurn sowie der A 6 Richtung Bern entlastet der Ostast mehrere städtische Hauptachsen vom Durchgangsverkehr.

Nun befinden sich die Verkehrsteilnehmenden in der Angewöhnungszeit. Es gibt jene, die sich über kürzere Arbeitswege freuen. Sie sind vermutlich in der Mehrzahl. Andere ärgern sich über die im Prinzip paradoxen Nebenwirkungen der neuen Verkehrsführung: Stau. Und zwar entsteht dieser neuerdings beim Übergang der Autobahn A 6 in die Autostrasse T 6, bei der Ausfahrt Lyss-Nord.

Polizei bestätigt Veränderung

«Nie kam es in den letzten Jahren auf diesem Abschnitt zu Staus», sagt BZ-Redaktor Fabian Sommer. «Doch seit der Eröffnung des Ostastes kann ich abends ab Lyss-Nord bis Brügg jeweils nur noch im Schneckentempo fahren.» Sommer pendelt die Strecke Bern–Biel mit dem Auto seit über zehn Jahren und beinahe täglich. Die Veränderung sei offensichtlich. Auch hat er bereits einen Auffahrunfall beobachtet und aus seinem Umfeld von weiteren Unfällen im Bereich der Ausfahrt Lyss-Nord gehört.

Die Kantonspolizei bestätigt diese Beobachtungen. «Es kommt seit Oktober auf der A 6 im Bereich Lyss-Nord tatsächlich vermehrt zu Staus», sagt Kapo-Sprecher Christoph Gnägi. Seit Ende Oktober wurden der Kantonspolizei zudem fünf Auffahrunfälle gemeldet, einer davon im Bereich der Ausfahrt Lyss-Nord. «Es kommt aber auch andernorts zu Auffahrunfällen. Dies ist bei dichtem Verkehr nicht ungewöhnlich», sagt Gnägi weiter.

Kanton kennt die Problematik

Dem Kanton ist die Problematik bekannt. Die zeitweisen Staubildungen im Bereich der Autostrasse T 6 seien ebenfalls beobachtet worden, heisst es auf Anfrage beim kantonalen Tiefbauamt. Die genauen Ursachen seien derzeit aber noch nicht bekannt. Vermutet wird, dass seit der Eröffnung des Ostastes die T 6 zwischen Lyss und Brügg vermehrt durch Verkehrsteilnehmer benutzt wird, die vor der Eröffnung via Münchenbuchsee und Büren an der Aare ans Ziel gelangten.

Der Kanton wird an der nächsten Taskforce-Sitzung gemeinsam mit der Stadt Biel analysieren, welche Massnahmen auf der Strecke Lyss–Brügg ergriffen werden können, um die Stauproblematik zu mindern oder aufzulösen.

Beim kantonalen Tiefbauamt gibt man weiter zu bedenken, dass es auf der Strecke zwischen Studen und dem neuen Anschluss Brügg in kurzer Zeit zu einer ganzen Serie von Neuerungen gekommen ist: die Schliessung des alten Anschlusses Brügg und des provisorischen Expo-Kreisels sowie die neue Verkehrsführung im Brüggmoos, beispielsweise. Dies erfordere von den Verkehrsteilnehmenden eine gewisse Aufmerksamkeit und auch Angewöhnungszeit.

40'000 Autos

Die Zwischenbilanz des Kantons zum A-5-Ostast fällt grundsätzlich positiv aus. Es sei eine deut­liche Entlastung verschiedener städtischer und regionaler Hauptachsen eingetreten. Damit die Umfahrung ihre Wirkung aber noch besser entfalten könne, sei es wichtig, flankierende Massnahmen umzusetzen (siehe Box).

Verlässliche Verkehrszahlen werden erst in einigen Monaten vorliegen. In den Modellrechnungen geht man davon aus, dass bis ins Jahr 2020 täglich rund 40 000 Verkehrsteilnehmer die Umfahrung nutzen werden.

