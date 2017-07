Zeichne deine Sommerferien

Und was machst du in den Ferien? Falls du zwischen fünf und zwölf Jahre alt bist: Schick uns bis zum 12. August ein Bild im Format A4 zum Thema Sommerferien. Schreib auf die Rückseite der Zeichnung deinen vollständigen Namen, den Wohnort sowie das Alter. Beschreibe kurz, was sich auf dem Bild abspielt und wo. Für jede publizierte Zeichnung gibt es eine Überraschung. Nach den ­Ferien wählt die Redaktion das Siegerbild aus. Der Gewinn: zwei Übernachtungen im Hotel Saratz in Pontresina für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Bilder an Berner Zeitung, «Forum», Dammweg 9, 3001 Bern.rha