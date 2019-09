Abwehrreflexe auf E-Trottinette

Die Stadt Bern feierte sich am Digitaltag vom Dienstag als Vorreiterin der Digitalisierung. Doch wenn diese neue Geschäftsmodelle ermöglicht, ist sie zurückhaltend. Beispielsweise ist Bern für den Taxidienstleister Uber eine verbotene Stadt. Und auch Anbieter von Miettrottinetten sind bislang in der Bundeshauptstadt nicht willkommen. In anderen Städten wie Zürich gehören die Flitzer längst zum Stadtbild.