Afrin-Demo: Zwei Verurteilungen wegen Landfriedensbruch

239 Festnahmen und 147 Anzeigen nach Afrin-Demo

239 Festnahmen und ein Polizeieinsatz, der knapp 450'000 Franken kostete: Die unbewilligte «Solidaritätsdemo für Afrin» vom 7. April letzten Jahres, bei der gegen türkische Angriffe auf syrische Kurden demonstriert wurde, hatte es in sich. Die Kantonspolizei Bern reichte gegen147 Personen Anzeige ein. Nahezu alle Anzeigen, nämlich 145, resultierten wegen Landfriedensbruchs sowie wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung. Weitere Vorwürfe lauten unter anderemauf Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz, Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie Verstoss gegen das Vermummungsverbot.

Die Aktion, zu der linksautonome Kreise aufgerufen hatten, wurde anfänglich zwar toleriert. Als ein paar Vermummte aber Fassaden versprayten, stoppte die Polizei – teilweise mithilfe von Gummischrot – den Kundgebungszug und kesselte die Demonstranten in der Spitalgasse ein. Trotz polizeilicher Aufforderung, die Kundgebung zu verlassen, verharrten 239 Personen an Ort. Sie alle wurden zur Kontrolle in den Festnahme- und Warteraum im Neufeld gebracht.

Der Polizeieinsatz sorgte für Kritik. Vor einem Jahr überwies der Stadtrat eine Motion, die eine unabhängige Untersuchung des Polizeieinsatzes verlangt. Die Beamten hätten aus nächster Nähe und auf Augenhöhe Gummischrot abgefeuert, wurde von linker Seite etwa kritisiert. (mib)