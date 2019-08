Allein als Tradition ergibt die Bundesmillion keinen Sinn

Bern gegen Bundesbern. Das Ringen um die Bundesmillion ist in jüngster Zeit zum Ritual geworden. Die Stadt kämpft wie ein Bär gegen den Verlust eines Privilegs.

Seit 1970 erhält die Stadt von der Eidgenossenschaft jährlich eine Ab­geltung von rund einer Million Franken. Sie geht an die Kultur, genauer gesagt an die Kunsthalle (60'000 Franken), an die Dampfzentrale (80'000 Franken), ans Historische Museum (95'000 Franken) und an Konzert Theater Bern (400'000 Franken).