Alpines Museum eröffnet Iran-Ausstellung

Wanderwege, Kletterrouten, Skipisten: All dies findet sich nicht nur in den europäischen Alpenländern, sondern auch im Iran. Das Alpine Museum in Bern gewährt mit einer neuen Ausstellung unerwartete Einblicke in die iranische Bergsteigerszene.

Der Iran ist hierzulande kaum als Land der Berge präsent. Doch viele Iranerinnen und Iraner finden in den Berger unerwartete Freiräume, wie das Alpine Museum der Schweiz in einer Mitteilung schreibt.

Die Ausstellung im Raum Biwak des Alpinen Museums in Bern berichtet zum Beispiel über den Sportartikelhändler und Outdoorunternehmer Mohammad Hajabolfath in Teheran, der das ganze Jahr über westliche und iranische Gäste auf hohe Gipfel und in unberührte Pulverschneehänge führt.