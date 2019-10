Alpines Museum wird zur alpinen Werkstatt

Wie lässt es sich heute vom Handwerk leben? Noch dazu in peripheren Regionen in den Alpen, wo Kleider, Käse, Skis und Schindeln hergestellt werden? Diesen Fragen geht das Alpine Museum der Schweiz in Bern in einer neuen Ausstellung nach.

Wie die Museumsleitung am Donnerstag mitteilte, beantworten Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Alpenraum diese Fragen in Bern gleich selbst: Mehrere von ihnen arbeiten während der Ausstellungsdauer in den Museumsräumen und präsentieren ihre Handwerkskunst. Fragen ist erlaubt und erwünscht.