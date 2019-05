Alte Möbel erhalten einen neuen Zweck

Himmelblau ist die offizielle Farbe der Gemeinde Köniz. Auf den Abstimmungsbüchlein kommt sie ebenso vor wie auf Tafeln. Und natürlich sind auch die Möbel im öffentlichen Raum in dieser Farbe gehalten.

Diese Möblierung hat in Köniz eine besondere Geschichte: Alte Gartenmöbel können als Spende abgegeben werden. Sie werden danach repariert, himmelblau gestrichen und in den Parkanlagen platziert. Etliche Bürgerinnen und Bürger sind am Samstag dem Spendeaufruf gefolgt und haben ihre Keller entrümpelt.