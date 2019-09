Andreas Gabalier singt nächsten Sommer in Bern

Nun ist klar, wo und wann Andreas Gabalier sein vor drei Wochen abgesagtes Konzert nachholen wird. Der Auftritt findet am 31. Juli nächsten Jahres auf dem Bernexpo-Gelände in Bern statt. Dies teilte die Veranstaltungsfirma Stargarage am Sonntag mit.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Zusätzlich sind ab sofort wieder Tickets ab 95 Franken im Vorverkauf erhältlich. Der österreichische Volkssänger lag vor drei Wochen wegen einer Lebensmittelvergiftung im Spital und musste deshalb sein Konzert in Huttwil – dem einzigen Schweizer Auftritt in diesem Jahr – absagen.