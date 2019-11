Angreifer bedrohte weitere Menschen im Manor

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr wurde in Biel ein Mann durch einen unbekannten Täter mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt. Die Rettungskräfte fanden in einer Passage des Einkaufszentrums am Kreuzplatz einen Mann vor, der schwer verletzt am Boden lag. Er wurde durch ein Ambulanzteam vor Ort erstversorgt und daraufhin mit der Rega in ein Spital geflogen. Der Helikopter der Rega landete dabei mitten auf der Brüggstrasse.