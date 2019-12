Hurra, das Berner Teleskop kreist im Weltall!

Einen letzten bangen Moment gab es noch. Kurz vor der terminierten Startzeit um 9.54 Uhr funktionierte in Bern die Liveschaltung zum Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana nicht. Gut zweihundert Personen hatten sich da in der Cafeteria im Erdgeschoss des Instituts für Exakte Wissenschaften an der Uni Bern eingefunden. Ein Grossteil davon waren Studierende, aber es hatte auch viele Weltrauminteressierte von Jung bis Alt dabei.