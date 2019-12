Archäologischer Fund unter dem alten Capitol

In Berns ehemaligem Kino Capitol haben Archäologen Mauerreste aus der 800-jährigen Baugeschichte der Stadt Bern freigelegt. Am kommenden Donnerstag präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an einem Tag der offenen Grabung.

Wie die kantonale Erziehungsdirektion am Montag mitteilte, kamen beispielsweise die Reste eines einstigen barocken Innenhofs zum Vorschein. Sie enthalten eine rätselhafte unterirdische Zisterne. Auch der mittelalterliche Ehgraben ist zu sehen, also der Kanal, in dem früher das Abwasser abfloss.