Audienz beim Geldverteiler

Ein Wunsch, der durchaus im Sinne von Graf sein könnte, wenn man weiss, was er sich selber wünscht: «Eine offene Gesellschaft, in der die Menschen dazu animiert werden, selbst etwas zu machen und nicht nur zu konsumieren.» Andere zu inspirieren, sei der Grund, warum er überhaupt Kunst mache. Graf ist Zeichner, Installations- und Videokünstler, Fotograf und Plastiker in einem. Ursprünglich hat er an der ETH Architektur studiert. Häufig untersucht er in seinem Werk die psychologischen und emotionalen Wirkungen von Räumen auf ihre Benutzer.

Hund Babo

Heute präsentiert der Künstler keine überdimensionalen Skulpturen oder Filme, in denen sein aristokratisches Alter Ego «Olf Graphenheim» sein Unwesen treibt, sondern ist ganz Ohr. Florian Minatti und Isa Calvo von der Jugendarbeit Bern Nordost wünschen sich 3000 Franken unter andrem für Turntables und ein Mischpult: «Wir wollen jungen Menschen gutes Equipment zur Verfügung stellen.» Graf findet es interessant, zu erfahren, was für Wünsche die Menschen haben und ob die privaten Wünsche mit den öffentlich geäusserten deckungsgleich sind. «Es geht mir um die Erforschung von Eigensinn und Gemeinsinn.» Eng damit verbunden sei die Frage, was als schön gelte.

Valeria Zinchenko und Sim Strahm sind ein Paar und haben einen konkreten privaten Wunsch. «Wir möchten einen Hund», erklären sie. 3000 Franken würde der avisierte Zwergspitz kosten. Babo, was so etwas wie Boss bedeute, solle der Hund heissen. «Ich muss einfach immer schmunzeln, wenn ich einen Zwergspitz in Videos oder auf der Strasse sehe», erklärt die junge Frau mit den violett gefärbten Haaren.

Weitere Wünsche einreichen: am Sonntag, 25.8, 13–17 Uhr, im Botanischen Garten, Bern, Schulungsraum (Alte Fischerei).