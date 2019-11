Auf Abbruch beim Bahnhof Münsingen

Ein Mann steht am Zaun. Er hält sein Handy in die Luft und macht Fotos. «Das muss man noch festhalten», sagt er. «Denn schon morgen sieht es hier anders aus.» Er geht ein paar Meter weiter und macht neue Bilder. Von einem Haus, das der Länge nach halbiert ist. Von einer Mauer, die in Trümmer geschlagen wird. Von den Wohnhäusern und Firmengebäuden und der Holzhalle, die noch stehen.