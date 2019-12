Auf einer spontanen Reise versöhnt sie sich mit ihrem Schicksal

Plötzlich sind die Ereignisse wieder so nah, die dunklen Tage vor über zwanzig Jahren, die ihr Leben erschüttert haben. Vergessen sind sie zwar auch nach so vielen Wochen und Monaten nicht, aber immerhin: Weil die Zeit bekanntlich alle Wunden heilt, schlummern sie irgendwo im Verborgenen still vor sich hin. Ihre Schatten sind trotzdem nicht ganz aus dem Leben verschwunden.