Auto kippt bei Selbstunfall zur Seite

Am Mittwoch um 6.50 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Selbstunfall in Oberdiessbach ein. Nach ersten Erkenntnissen kam eine Autolenkerin, die von Konolfingen in Richtung Oberdiessbach unterwegs war, in einer Linkskurve kurz vor dem Ortseingang aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse ab. Der Wagen kippte dabei auf die Seite, rutsche zurück auf die Strasse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.