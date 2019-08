Autos aufgebrochen – Polizei schnappt zwei Diebe

Am Samstag, kurz nach 6.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass zwei Männer gerade im Begriff seien, an der Breitfeldstrasse in Bern in ein Fahrzeug einzubrechen.

Die Polizei konnte schliesslich an der Sempachstrasse zwei Männer anhalten, die auf eine Beschreibung passten. Zu dem Zeitpunkt trugen die beiden mutmassliches Deliktsgut auf sich. Dieses wurde sichergestellt. Die mutmasslichen Täter wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und zunächst vorläufig festgenommen.