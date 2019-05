Baudirektor Neuhaus zügelt – und baut

Als Baudirektor und ehemaliger Gemeindedirektor könne er sich natürlich keine Fehler erlauben, sagt Christoph Neuhaus. Und so steht sein Name nun im Baugesuch mit der Nummer Kaufdorf/04/2019: Der SVP-Regierungsrat will in der Gürbetaler Gemeinde einen «Nebenbau als Pferde- und Rinderlaufstall» umnutzen und einen «Allwetterauslauf und Weidezaun für Rindvieh- und Pferdehaltung» bauen. So ist es im regionalen Anzeiger publiziert. Die Einsprachefrist läuft bis 10. Juni.