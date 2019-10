Bauhaus liefert falsche Zahlen

Eigentlich müsste sich eine Firma nur freuen, wenn ihr Angebot die Leute in Scharen anzieht. Bei Bauhaus in Niederwangen ist der rege Verkehr aber ein Problem. Die Berner Filiale der deutschen Heimwerkerkette zieht so viele Autos an, dass sie das von den Behörden fixierte Kontingent von 1977 Fahrten pro Tag nicht einhalten kann. Damit belastet sie den Verkehrsknoten rund um den nahen Autobahnanschluss erheblich.