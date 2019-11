Behörden drücken bei Bieler Westast aufs Gaspedal

Stadtautobahn Biel Seit Ende April diskutieren in Biel Befürworter und Gegner der geplanten Westast-Autobahnumfahrung mit den Behörden in einer Dialoggruppe über Auswege aus der verfahrenen Lage. In Biel und Umgebung hat sich eine breite Bewegung gegen die umstrittene Stadtautobahn formiert. Nun wird die Behördendelegation mit Vertretern von Bund, Kanton sowie den Städten Biel und Nidau ungeduldig. In einer Medienmitteilung zeigt sie sich «besorgt über die Fortschritte des Dialogprozesses». Zwar sei die Dialoggruppe intensiv an der Arbeit, es seien aber «noch keine tragfähigen Lösungen in Sicht».